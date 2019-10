Musica, cantine aperte e buon cibo: torna la Festa dell’Uva. Il programma

Con la vendemmia a Cinigiano torna la tradizionale Festa dell’Uva, in programma da giovedì 3 a domenica 6 ottobre con tante iniziative nel centro storico.

Le giornate clou saranno il sabato e la domenica con le cantine aperte, i concerti, il mercatino, il corteo storico in abiti medievali, la sfilata dei carri allegorici e i concerti. Quest’anno la manifestazione, promossa dalla pro loco di Cinigiano con la collaborazione del Comune, celebra un anniversario importante: si festeggia il mezzo secolo di vita, tagliando il traguardo della 50^ edizione.

Ma ecco tutte le iniziative giorno per giorno: giovedì 3 ottobre, alle 21, al bar Sport gara di briscola, gironi di 8 coppie (iscrizione 15 euro a coppia), come premi prodotti tipici. Iniziativa organizzata dal Bar Sport di Daniela Gorelli.

Venerdì 4 ottobre, alle 19, aprono le cantine e alle 20 cena spettacolo con il Conte Max al ristorante della Festa “Antica Cooperativa di consumo”, in largo di via Italia. (gradita la prenotazione telefonando a questi numeri: 0564.994187 – 339.6332333). Alle 22, in piazza Marconi, musica con The Shakers e alle 22.30 Botroncupo Tecno and Wine con “Dj Zen 2.0”.

Sabato 5 ottobre, alle 11, nella sala consiliare del palazzo comunale, si terrà la presentazione del volume fotografico fotografico “1966/2019 – 50 edizioni di storia, impegno e passione!”, curato e pubblicato dall’associazione Pro Loco di Cinigiano. Alle 12.30 a Palazzo Bruchi, nella sala degustazione “Aperitivo in Montecucco”. Alle 13 pranzo al ristorante della festa “Antica Cooperativa di consumo”, in largo di via Italia (posti al coperto). Alle 18.30 spettacolo itinerante musicale con la Street Band Fantomatik. Alle 19 apertura delle cantine con degustazioni enogastronomiche. In piazzale Capitano Bruchi apertura del mercatino dell’artigianato artistico e dell’ingegno. Alle 20.30, cena al ristorante della festa “Antica Cooperativa di consumo” in largo di via Italia (posti al coperto). Alle 20.30 music&wine, inizio concerti in ogni piazza. Alle 21, in piazzetta del Molino, “Piano cantina con Chiara Zinali”; alle 21.30, in piazza Capitano Bruchi “Pop and Rock con The occasionals” e in piazza Marconi Folk and Wine con “Plateia”, canti popolari del sud e rock&wine con “Rokkabilly”. Alle 22 Botroncupo Tecno and Wine con “Dj Sset” con Mirko Bolognesi. Alle 23, in piazza Marconi, la festa prosegue con Tecno and Wine con “Dj Set” con Thomas Neville.

Domenica 6 ottobre, alle 10.45, ritrovo in piazzale Capitano Bruchi delle rappresentanze delle contrade, alle 11 santa Messa solenne con benedizione dell’uva e del trofeo offerto dall’amministrazione comunale. Alle 12.30 pranzo al ristorante della festa “Antica cooperativa di consumo”, in largo di via Italia (posti al coperto). Alle 14 aprono le cantine con degustazioni enogastronomiche. Alle 14.30 arrivo della banda “La folkloristica di Bettolle” (Si). Alle 15 la sfilata dei carri allegorici preceduti da oltre 100 comparse in costume medioevale dei rioni Cassero, Molino, Pescina (Ingresso per adulti 5 euro con buono di 2 euro valido sulla cena). Alle 17.30 musica con “La folkloristica di Bettolle”. Alle 18.30 estrazione dei biglietti della lotteria della Festa dell’uva e proclamazione del dolce più buono e innovativo a base d’uva. Premiazione del concorso “Il Chicco, il carro dei citti”. Proclamazione della contrada vincitrice della 50^ Festa dell’Uva. Alle 19 cena al ristorante della festa Antica cooperativa di consumo”.

Informazioni e prenotazioni al numero 0564.994187 o all’indirizzo e-mail [email protected]