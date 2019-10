La Festa delle Streghe di Montemerano compie dieci anni: novità e programma

La Festa delle Streghe di Montemerano compie quest’anno 10 anni.

In occasione di questo traguardo l’evento, che ogni anno raduna centinaia e centinaia di streghe e stregoni provenienti da tutta la provincia di Grosseto e non solo, ha in serbo tantissime novità.

La festa si terrà venerdì primo e sabato 2 novembre e in occasione del decimo anno è stato aggiunto uno special night che si terrà nella pittoresca e suggestiva cornice di piazza del Castello giovedì 31 ottobre.

L’evento, che da anni ormai rappresenta un baluardo solido del territorio, non ha nulla a che vedere con l’americana festa di Halloween, ma è un omaggio alle origini medievali e stregonesche di uno dei Borghi più belli d’Italia.

Giovedì 31 si terrà un suggestivo spettacolo di luci creato dagli artisti del Full Cyrcus di Grosseto alternati da uno spettacolo dal vivo di una giovane rock band locale e a concludere tutti in pista a scatenarsi sul sound stregato del DJ. Nell’arco delle altre due serate verranno aperte come d’usanza tutti gli antri stregati nelle quali verranno serviti i migliori prodotti dell’enogastronomia locale. Presso ogni cantina, si esibiranno band e musicisti locali e non, di grande qualità con sound diversificati e adatti a ogni gusto ed età.

Le strade e le piazze del centro storico di Montemerano, inoltre, ospiteranno favolosi artisti itineranti che vi faranno stare col fiato sospeso durante le loro magiche performance acrobatiche.

Quest’anno, la festa delle Streghe si riscopre amica dell’ambiente. In tutte le serate, l’obiettivo della proloco di Montemerano e dei volontari è quello di ridurre al minimo lo spreco di plastica e di prodotti nocivi per l’ambiente. La Festa delle Streghe, nata per valorizzare uno degli aspetti culturali più folkloristici di questo paese, punta a diventare negli anni, oltre che un evento sempre più significativo e importante per il territorio, anche un modello all’avanguardia nel settore ecologico ambientale con uno sguardo fisso sul futuro di questa meravigliosa terra.