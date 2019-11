Festa dell’unità nazionale e delle Forze armate: le iniziative in Maremma

Lunedì 4 novembre, l’Italia celebra la giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate. Dal presidente della Repubblica agli amministratori locali, nelle piazze e nelle vie più rappresentative di ogni paese della penisola si organizzano commemorazioni in occasione di questa significativa ricorrenza.

Ecco le iniziative in provincia di Grosseto.

Castiglione della Pescaia

A Castiglione della Pescaia, alle 10.30, si terrà l’alzabandiera presso il monumento ai Caduti in corso della Libertà e, a seguire, la benedizione e deposizione della corona di alloro. Verrà letto il comunicato del Ministro della difesa, del Presidente della Repubblica e le scolaresche presenti canteranno l’inno di Mameli. La cerimonia proseguirà con la deposizione di una corona alla lapide sulla caserma dei Carabinieri, una al cippo dei marinai caduti nell’adempimento del dovere e un’altra alla toma del milite ignoto presso il cimitero del paese.

Scarlino

Il Comune di Scarlino celebrerà la ricorrenza con la posa di tre corone. Alle 9.30 il corteo sarà di fronte al monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi nell’omonima piazza a Scarlino e, sempre nel capoluogo, subito dopo si sposterà in via Roma, vicino alla caserma dei carabinieri, dove si trova la lapide dedicata ai Caduti. I vertici dell’amministrazione comunale si sposteranno poi nella frazione di Scalo, per deporre la corona di fronte al monumento ai Caduti in piazza dei Caduti.