Festa dell’albero: al Parco Centrale arrivano dieci nuove piante

La Festa dell’albero 2022 quest’anno si è svolta al Parco Centrale, di fianco al nuovo skate park. Lì l’amministrazione comunale, insieme al reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, ha incontrato alcune classi delle scuole cittadine. Come nelle scorse edizioni, la manifestazione vuole celebrare l’importanza degli alberi per la sostenibilità ambientale, sensibilizzare la popolazione, in particolar modo le nuovissime generazioni, alla tutela del verde e promuovere l’incremento del patrimonio arboreo cittadino attraverso la piantumazione di essenze arboree negli spazi urbani.

Gli alberi protagonisti di questa edizione sono i dieci che sono stati messi a dimora dai bambini e dalle bambine che hanno partecipato alla festa che si è svolta questa mattina di fianco al nuovo ponte ciclopedonale del Parco Centrale. Alla manifestazione hanno partecipato due classi della scuola “Bugiani”, due classi della scuola “Calvino” e due della scuola “Rodari”.

«La Festa dell’albero – ha commentato il sindaco Andrea Benini – è un’occasione che cogliamo ogni anno per parlare di ecologia e sostenibilità anche grazie all’intervento di esperti, come il tenente colonnello Cristiano Berretta, dei Carabinieri raggruppamento Biodiversità di Follonica, che questa mattina ha portato tanti nuovi alberi da mettere a dimora. Questa non è una festa che riguarda solo la scuola, ma anche tutto il nostro Comune, con gli uffici dei lavori pubblici, l’ufficio ambiente e tutti coloro che lavorano per la cultura: si tratta di una delle più antiche cerimonie nate in ambito forestale e rappresenta la celebrazione che meglio dimostra come il culto ed il rispetto dell’albero affermino il progresso civile, sociale, ecologico ed economico di una società».

«I nuovi alberi contribuiranno a rendere sempre più bella e accogliente l’area, voluta dall’amministrazione comunale per dare una risposta alle richieste ricevute da tanti giovani follonichesi – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri –. In questo modo è stato anche possibile dare all’area dello skate park un verde nuovo, che crescerà e darà ombra. Attraverso questo progetto i bambini e le bambine potranno avere un’esperienza unica: mettere a dimora un albero nella loro città e vederlo crescere».

L’iniziativa rientra all’interno del progetto nazionale “Un albero per il futuro” dei Carabinieri della Biodiversit,à per formare un grande bosco diffuso della legalità per contrastare i cambiamenti climatici. Il progetto è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.