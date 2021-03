Il Comune celebra la festa dell’albero: piantine nei giardini delle scuole cittadine

Il Comune di Follonica, in collaborazione con la Savet, azienda che ha in carico la gestione del verde cittadino, ha pensato di effettuare la festa dell’albero, che solitamente si svolge a novembre, in modo posticipato, poiché a novembre non era stato possibile per il picco di criticità legata alla pandemia.

E quindi, in questi giorni, proprio nello spirito di incentivare la sensibilizzazione per l’arboricoltura e stimolare la consapevolezza verso la gestione degli alberi in città, anche con scelte ottimali rispetto alle specie da piantare, l’amministrazione ha dato incarico di piantare nuovi alberi.

La festa dell’albero, svolta in modo ridotto per le restrizioni covid, verrà effettuata all’interno degli spazi verdi di due scuole, scelte in accordo con le dirigenti Paola Brunello e Elisa Ciaffone.

Le nuove piantine saranno reperite nei vivai forestali regionali, premiando le specie autoctone, la biodiversità, le essenze colorate, piantate dalla Savet e curate dal Comune e dai ragazzi, che le vedranno crescere e germogliare.

Foto di repertorio