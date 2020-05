Festa della Repubblica: le celebrazioni in paese trasmesse in diretta streaming

Martedì 2 giugno, alle ore 10, sarà possibile seguire in diretta streaming le celebrazioni del Comune di Monterotondo Marittimo per la Festa della Repubblica, che si svolgeranno in piazza Mario Cheli.

Basterà collegarsi alla pagina Facebook istituzionale oppure al canale Youtube del Comune di Monterotondo Marittimo.

Il programma prevede alle 10 il saluto del sindaco e alle ore 10.15 il concerto della banda La Rinascente.