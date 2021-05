Festa della Repubblica: manifestazione dell’Anpi in memoria dei minatori

In occasione della festa della Repubblica, in programma mercoledì 2 giugno, la sezione Anpi di Gavorrano-Scarlino organizza una manifestazione che avrà luogo in piazza del Minatore, a Gavorrano, alle 10.30.

“La Repubblica e la Costituzione, nate dalla Resistenza, sanciscono i diritti e i doveri dei cittadini, dando grande rilevanza al lavoro fino dal primo articolo – si legge in una nota dell’Anpi -. L’articolo della Costituzione afferma che ‘la Repubblica è fondata sul lavoro’. Il concetto è rafforzato e sviluppato negli articolo 4, 35, 36, 38 e 40. Il diritto al lavoro in sicurezza si dimostra negato dalle circa 300 ‘morti bianche’ avvenute sul territorio nazionale dall’inizio dell’anno ad oggi. L’attività mineraria ha costituito la tipicità lavorativa nel territorio di Gavorrano e Scarlino, rappresentando l’economia e la quotidianità delle famiglie e comportando negli anni un numero notevole di morti, ai quali la piazza del Minatore è dedicata“.

“L’Anpi, in questo luogo fortemente simbolico, leggerà gli articoli della Costituzione relativi al lavoro al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul tema. Nell’occasione saranno deposti dei fiori alla memoria – termina il comunicato -. Saranno inoltre letti gli articoli della Costituzione riguardanti le tutele ed i diritti dei lavoratori“.