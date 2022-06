Nel giorno della Festa della Repubblica si aprono le giornate nazionali del tesseramento ANPI

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in occasione del settantaseiesimo anniversario del Referendum che segnò la nascita della Repubblica Italiana, inaugura il gazebo nel capoluogo maremmano. Un punto d’incontro messo a disposizione delle cittadine e dei cittadini per iscriversi o rinnovare la propria adesione all’ANPI, ente morale che sin dal 1944, ad occupazione nazifascista ancora in corso, contribuisce incessantemente all’affermazione dei valori democratici ed antifascisti alla base della nostra Repubblica.

«Questa mattina, in questa piazza ed in questa giornata dal grande valore simbolico − spiega Daniela Castiglione, Presidente della Sezione “Carla Nespolo” di Grosseto − abbiamo deciso di avviare unitamente alla cittadinanza l’ideazione delle prossime iniziative dell’ANPI. Il 2 giugno è infatti la festa della Repubblica nata dalla Resistenza e dal sacrificio di donne e uomini che, insieme, lottarono per un’Italia di pace, libertà, democrazia. Iscriversi all’ANPI non è quindi solamente prendere la tessera − conclude la Presidente della Sezione ANPI − ma indica la precisa volontà di contribuire a partecipare all’opera quotidiana di un grande ente morale che da 78 anni mantiene vivi ed attivi valori, storie e volti resistenti. La Festa della Repubblica rappresenta tutto questo, una pagina di civiltà ed umanità che, proprio come l’ANPI, è patrimonio comune».

Nel corso delle dieci giornate in piazza con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, oltre alla possibilità di sottoscrivere l’adesione annuale, tutti i pomeriggi sarà possibile dialogare con i volontari dell’associazione sulle proposte nate dall’esperienza della “Grande alleanza democratica e antifascista per la persona, il lavoro e la socialità” avviata lo scorso anno in Maremma dal Comitato Provinciale “Norma Parenti”.

Inoltre, in occasione delle giornate del giovedì tradizionalmente legate al mercato settimanale, il gazebo della Sezione “Carla Nespolo” sarà operativo, sempre in piazza Dante Alighieri, dalle 9 alle 12:30.

Per avere maggiori informazioni sulle giornate del tesseramento e sulle altre iniziative organizzate a Grosseto dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia è possibile contattare la Sezione all’indirizzo email “GrossetoANPI@gmail.com” o visitare la pagina social “www.Facebook.com/GrossetoANPI“.