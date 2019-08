Processione, messa e spettacolo dal vivo di sand art: torna la festa della Madonna delle Nevi

A Santa Fiora si terrà un suggestivo spettacolo di sand art per la festa della Madonna della Nevi, lunedì 5 agosto, alle 22.30, nella splendida cornice dell’auditorium del Parco della Peschiera.

Protagonista dello show l’artista Mauro Masi – considerato uno dei più grandi interpreti italiani di questa arte – che aprirà la serata, raccontando con la sabbia, la leggenda della Madonna della Nevi.

La performance dal vivo sarà preceduta dalle tradizionali celebrazioni religiose. La processione avrà inizio alle 21. Seguirà la Santa Messa alle 21.30, nella chiesina della Madonna della Neve, detta anche Chiesa della Piscina per la vicinanza al complesso della Peschiera.

La sand animation o sand art è una tecnica di disegno e animazione che utilizza la mobilità della sabbia per creare con le mani delle vere e proprie opere d’arte, su un piano retroilluminato. Una telecamera, posta sopra il tavolo di lavoro, riprenderà l’artista all’opera, per poi trasmettere le immagini in tempo reale su uno schermo di grandi dimensioni in grado di rendere il pubblico totalmente partecipe dell’espressione artistica.

“Non posso sapere dove mi porterà la sabbia – dichiara Mauro Masi -, la mia creatività è un flusso impetuoso e viene stimolata misurandosi ogni volta con il tema che mi viene proposto”.

Mauro Masi, nato nel 1967, racconta di essere cresciuto a pane e matite, pennarelli e fumetti, sfornando una miriade di scarabocchi e disegni. Da grande questa passione si trasforma in lavoro: cura illustrazioni, caricature, storyboard pubblicitari, laboratori di fumetto, calendari, disegni per bambini e per uno spettacolo teatrale, fino ad arrivare a inchiostrare le Winx. Nel 2012 esce Masinfonia per Tempesta Editore. Un libro che racchiude tutte le sue storie pubblicate su Blue e alcune inedite. Due anni dopo, per lo stesso editore, Mauro Masi illustra “Il piccolo ateo”: un provocatorio e stimolante testo di Calogero Martorana. Dal 2015 Mauro Masi inizia a esprimersi attraverso la sabbia incantando il pubblico di tutte le età con le sue performance artistiche.

La Festa della Madonna delle Nevi è l’occasione per rendere omaggio all’omonima chiesa di Sata Fiora, risalente al XV secolo. Questa piccola chiesa costruita sull’acqua è addossata alla vasca della Peschiera e lascia intravedere dal cristallo trasparente posto sul pavimento il suo passato. Le Sante Flora e Lucilla, in rilievo su una ceramica cinquecentesca di scuola robbiana, accolgono il visitatore all’ingresso, introducendo a un piccolo ciclo di affreschi del pittore Francesco Nasini.