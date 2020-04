Festa della Liberazione: sobria cerimonia al parco della Rimembranza

L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 non consente per quest’anno di celebrare il 25 aprile come di consueto.

Per disposizioni nazionali, non sono previsti momenti ufficiali di commemorazione se non una sobria cerimonia che a Grosseto avverrà al parco della Rimembranza il 25 aprile, alle 11, con la deposizione di una corona al monumento ai caduti alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e del presidente provinciale Anpi Flavio Agresti.

Altre due corone saranno portate, il 24 aprile, al monumento ai caduti della Resistenza al cimitero di Sterpeto e nell’atrio del palazzo della Provincia davanti alla lapide commemorativa.

“Le sfide imposte da questo periodo storico ci inducono a una riflessione profonda sulla ricorrenza della giornata della Liberazione: oggi come non mai si vuole celebrare la libertà, un valore irrinunciabile per la nostra democrazia – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. La cerimonia di deposizione della corona di fiori al Monumento ai caduti che si terrà sabato 25 aprile, alle 11, nel parco della Rimembranza della nostra città, si carica allora di una valenza simbolica, se possibile, ancora più intensa e sentita. La mancanza dell’incontro e dell’aggregazione non potrà impedire la trasmissione, soprattutto alle future generazioni, della testimonianza degli uomini che hanno lottato per la libertà della nostra patria“.