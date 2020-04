Festa della Liberazione: la corale canta “Viva l’Italia”, video disponibile su YouTube

La corale “Giuseppe Verdi” di Arcidosso comunica che sabato 25 aprile, alle 9.30, in occasione della Festa della Liberazione, pubblicherà sul proprio canale YouTube un video in cui interpreta “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori.

“Con questo video, dedicato a ‘tutti noi’, condividiamo, nello spirito della Festa della Liberazione, la gioia della musica fatta insieme, anche se in modo diverso dal solito, convinti che tutti insieme siamo più forti – si legge in una nota della corale -. Il 24 aprile sera, sarà pubblicato il link al video sul canale Youtube della corale, che vi preghiamo cortesemente di voler condividere non prima del 25 aprile, il giorno della festa stessa”.