Arcidosso celebra la Festa della Liberazione: il programma delle iniziative

In occasione del settantasettesimo anniversario dalla Liberazione dal nazifascismo, il Comune di Arcidosso partecipa alla ricorrenza del 25 aprile con una serie di iniziative per mantenere viva la memoria storica di quel buio periodo storico ed in onore di quanti hanno sacrificato la propria vita in nome dei principi democratici sui quali si basa la nostra Costituzione.

Lunedi 25 aprile, alle 11.00, si svolgerà l’appuntamento istituzionale di commemorazione presso il monumento ai Caduti al Parco della Rimembranza, alla presenza del sindaco Jacopo Marini e del gonfalone comunale, insieme ai rappresentanti della sezione Amiata dell’Anpi.

Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio, al castello Aldobrandesco, nel centro storico, sarà inaugurata la mostra “Iris e le altre. Le 19 partigiane decorate con la medaglia d’oro al valor militare”. Gli orari di visita alla mostra saranno i seguenti: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Sabato 30 aprile, alle 16, nella sala conferenze del castello, si svolgerà inoltre l’incontro dibattito sul tema: “Le donne nella resistenza di ieri e di oggi”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.