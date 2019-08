Festa del Fritto e “A tutta birra”: ultimo weekend con gli eventi estivi a Magliano

La Festa del Fritto organizzata dalla Pro Loco di Magliano ed una serata all’insegna della birra al bar Camelot per salutare il mese di agosto. Il fine settimana di Magliano in Toscana vede anche la conclusione degli eventi che l’amministrazione ha messo in campo con un cartellone ricco, allestito in collaborazione con le associazioni ed i privati e che ha riscosso un successo importante. Questa sera al bar Camelot, dunque, si festeggerà con la serata “A tutta birra”, con Maxi Dj in consolle, mentre la Pro Loco metterà in campo una festa che si svolgerà da stasera a domenica.

“Dobbiamo ringraziare tutti gli attori protagonisti del nostro cartellone – affermano il sindaco Diego Cinelli e l’assessore agli eventi Camilla Mancineschi -. Dai bar ai ristoranti, dalle pro loco alle associazioni culturali e sportive hanno saputo organizzare manifestazioni che hanno animato le serate dell’intero territorio comunale ed in particolar modo delle nostre frazioni. Dobbiamo poi dire grazie a tutti gli uffici comunali che hanno reso possibile la creazione di un cartellone ricco che, visto il successo avuto, intendiamo ripetere anche nel 2020”.