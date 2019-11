Festa degli Alberi: i bambini delle elementari piantano venti pini

Si è svolta oggi anche a Massa Marittima la Festa degli Alberi, istituita ogni 21 novembre dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con l’obiettivo di promuovere la difesa dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi. L’evento, organizzato del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità del reparto di Follonica, si è svolta al Parco di Poggio, dove hanno partecipato attivamente 46 alunni e 5 insegnanti della scuola primaria dell’Istituto comprensivo massetano.

Alla presenza del maresciallo Bruno Forieri e dall’appuntato Simona Palmieri, sono state messe a dimora circa 20 piante di pino domestico e leccio. Insieme a loro anche il vicesindaco con delega all’ambiente Maurizio Giovannetti e l’assessore alla pubblica istruzione Irene Marconi.

“Il Comune è molto sensibile al tema della divulgazione dei temi ambientali nelle scuole – ha spiegato l’assessore Marconi – e quindi sosteniamo volentieri iniziative come questa. La nostra idea è quella di dare continuità alla Festa degli Alberi anche nei prossimi anni con iniziative che coinvolgono le scuole. Per esempio è stata individuata l’area antistante la scuola primaria, dove attualmente ci sono dei vecchi cipressi che nei mesi invernali saranno tagliati e tolti dagli operai forestali dell’Unione dei Comuni. Dopo questo lavoro di ripulitura, sarà avviato il ripristino di tutto il verde intorno alla scuola con la piantumazione di nuove piante facendo una scelta insieme ai Carabinieri Forestali in modo da mettere solo specie autoctone”.

Tutti gli alunni hanno ricevuto una medaglia in legno di ulivo appositamente creata dal Raggruppamento Carabinieri per celebrare l’evento.