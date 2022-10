La Asl celebra la festa dei centri trasfusionali: iniziative per incentivare la donazione di sangue – VIDEO

Sono distribuiti in tutta l’area vasta della ASL Toscana sud est i centri che accolgono i donatori di sangue durante tutto l’anno. Centri sicuri e presidiati da professionisti, medici ed infermieri in grado di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini che si avvicinano alla pratica della donazione.

Lunedì 31 ottobre è in programma la Festa dei centri trasfusionali con iniziative speciali volte a favorire non solo l’accesso ai donatori tradizionali, ma soprattutto ad avvicinare alla donazione nuove persone.

“Nei primi otto mesi del 2022 le donazioni in tutto il circuito della nostra azienda – dichiara Pietro Pantone – direttore di Immunoematologia e Medicina trasfusionale della Asl Toscana Sud Est – sono state 31.200 (ad Arezzo 16.473, a Grosseto 8399, a Siena 6293, naturalmente in questo caso mancano i dati dell’Aou Senese), un numero in linea con lo scorso anno. E’ importante però ampliare la nostra platea di riferimento perché il bisogno di sangue, ma anche di plasma, è sempre molto alto e poi chi dona può anche tenere sotto controllo la propria salute e compiere un gesto concreto di vicinanza alla propria comunità. Tutti possono donare, sia uomo che donna di età compresa tra i 18 e i 70 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi. Chi dona per la prima volta può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo pre-donazione. Vorrei anche cogliere l’occasione per ringraziare tutte le associazioni di volontariato che ci supportano e contribuiscono alla gestione dei donatori”

A Grosseto i donatori che la mattina si presenteranno a donare troveranno la sala donazione allestita in stile Halloween; un modo simpatico per fare di questa giornata un momento di sensibilizzazione e promozione sul valore della donazione che necessita sempre di nuovi generosi donatori.

I centri trasfusionali in provincia di Grosseto: