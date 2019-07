Musica e solidarietà: Abilmente festeggia il suo primo anno di attività

L’associazione Abilmente Onlus, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Follonica, domenica 21 luglio, alle 21.30, al giardino del Casello idraulico, presenta “Un anno di Abilmente Onlus – Un anno Insieme per fare la differenza!“, per raccontare il suo primo anno di attività e i progetti realizzati.

Abilmente Onlus, un’associazione a sostegno di minori e adulti con disabilità motorie, sensoriali e intellettive e delle loro famiglie, ha come obiettivo fondamentale quello di stimolare la società a pensare, progettare e realizzare per tutti, attraverso una rete di realtà e persone consapevoli e capaci di accogliere esigenze diverse, dando valore al concetto di “Insieme per fare la differenza!”

Ad aprire la serata, un momento artistico a cura dell’associazione culturale Gattopicchio, in collaborazione con Arcobaleno cooperativa sociale, con un breve estratto dello spettacolo “Silenzio vivo”, inserito nell’ambito del festival “Followme – Arte ai margini”, che andrà in scena il prossimo ottobre.

Durante la serata saranno affrontati i temi dell’identità, dell’inclusione sociale e dell’importanza del linguaggio nel parlare di disabilità, accompagnati dalle voci del coro dell’associazione culturale “La Balena”, con lo scopo di sensibilizzare la comunità.

Interverranno il sindaco Andrea Benini e l’assessora comunale alla cultura Barbara Catalani.

Durante la serata sarà possibile sostenere l’associazione con donazioni libere, il cui ricavato andrà a contribuire alla realizzazione di progetti per favorire l’inclusione sociale di minori e adulti con disabilità.

“La forza di questa associazione – dichiara l’assessore al sociale Alessandro Ricciuti – è nell’avere fatto squadra le realtà del territorio: dalle scuole alle altre associazioni che rendono il tessuto del volontariato follonichese così ricco. E’ solo grazie alla capacità di fare rete e aiutarsi a vicenda che si ottiene inclusione sociale e ringrazio Abilmente per avere lavorato per questo“.

“L’amministrazione, da parte sua – conclude l’assessore –, è da sempre attenta a progetti per l’inclusione perché è sul tessuto sociale che si costruiscono l’identità della nostra comunità ed il futuro della nostra città”.

L’ingresso alla serata è gratuito e i più piccoli avranno un spazio tutto loro con il truccabimbi del rione Zona Nuova.

Per informazioni, è possibile consultare il sito www.abilmenteonlus.it o contattare il numero 340.6087065.