L’Iti di Manciano compie 50 anni: due giornate per festeggiare lo storico istituto

Il 16 e il 18 gennaio, il paese di Manciano si veste a festa per il 50esimo anniversario dell’istituto Itt chimica, materiali e biotecnologia, ex Iti.

Giovedì 16 gennaio, dalle 10 alle 13, è in programma un incontro di riflessione nella sala consiliare del Comune con gli enti locali, con il dirigente scolastico Enzo Sbrolli e con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della zona.

“Un incontro – spiega il sindaco Mirco Morini – che vuole aprire le porte dell’amministrazione comunale agli studenti e ai loro insegnanti, motore del nostro domani”.

Nell’occasione verrà presentato il volume di foto e documenti storici redatto dagli studenti. Oltre ai rappresentanti della scuola, degli studenti e degli operatori scolastici, saranno presenti gli assessori Daniela Vignali, Andrea Caccialupi e Giovanni Riva.

Sabato 18 gennaio, dalla mattina al pomeriggio, apertura della scuola a genitori e a quanti vorranno conoscere la realtà dell’Itt. Saranno invitati ex alunni ed ex insegnanti per ricordare i tempi passati e, nel pomeriggio, in programma un buffet e intrattenimento con gruppi musicali.