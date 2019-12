Omicidio in via della Pace: fermato un uomo

Un uomo è stato fermato in seguito all’omicidio avvenuto lunedì sera in via della Pace, a Grosseto.

A riportare la notizia è un lancio di agenzia dell’Ansa.

Si tratta di una persona di origine sudamericana, bloccata dalla Polizia in autostrada in provincia di Imperia, quasi al confine con la Francia.

L’uomo era ricercato in seguito all’uccisione di un colombiano e al ferimento di un uomo di origine senegalese, verso i quali erano stati sparati alcuni colpi di pistola.