Verso le amministrative: Federico Fornaro in Maremma per sostenere i candidati dei LeU

Mercoledì 29 settembre Federico Fornaro, capogruppo alla Camera dei deputati per LeU – Art.1, farà tappa in Maremma per una serie di incontri ed iniziative politiche.

Verso le 13.15 incontrerà i rappresentanti sindacali della Flai Cgil, Pier Paolo Micci, e della Fai Cisl, Antonella Biondi, insieme ai rappresentanti della Rsu aziendale e ai lavoratori che saranno presenti. Con loro farà il punto della crisi lavorativa che incombe sulle 53 famiglie coinvolte nella crisi della ex Copaim di Albinia per capire insieme quali, in questi 12 mesi di cassa integrazione, soluzioni trovare per scongiurarne la chiusura. A tale proposito lo stesso Fornaro ha già presentato un mese fa un’interrogazione parlamentare ai Ministri competenti: “Come Articolo Uno siamo concordi con i sindacati nel cercare di coinvolgere le istituzioni, l’azienda e chiunque sia interessato alla situazione a premere per trovare eventuali investitori che possano rilanciare lo stabilimento produttivo di Albinia e, di conseguenza, l’indotto ad esso collegato”.

Nel pomeriggio, alle 17.30 sarà a Grosseto, alla libreria Palomar in piazza Dante, a sostegno della lista Grosseto Città Aperta, collegata al candidato Leonardo Culicchi. Con Culicchi si confronterà sui principali temi del programma con attenzione al lavoro, alle prospettive di sviluppo legate al Pnrr e alla città di Grosseto.

Fornaro concluderà la giornata a Castiglione della Pescaia incontrando alle 21, nella sede di via Ponte Giorgini, 7 la candidata a sindaco Elena Nappi, insieme al candidato consigliere Walter Massetti, appoggiato da Articolo Uno, Rifondazione Comunista e Sinistra civica ecologista.

Entrambi gli incontri saranno Introdotti da Simone Bartoli, segretario regionale di Articolo Uno.