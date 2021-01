Segnale Vodafone assente, il sindaco: “Disagi da troppo tempo, ci rivolgeremo alle autorità competenti”

“Il segnale Vodafone nel comune di Santa Fiora va e viene. Anche in queste ore, dopo i disservizi dei giorni scorsi, il nostro territorio è rimasto isolato. È mai possibile che ogni volta che piove vada via la linea? È una situazione insostenibile che ormai va avanti da troppo tempo, nonostante le varie segnalazioni avanzate alla Vodafone già dagli scorsi anni“.

Così interviene il sindaco Federico Balocchi, che si fa portavoce delle lamentele dei cittadini per i disagi legati al ripetuto disservizio.

“Chiediamo più attenzione e rispetto: – prosegue Federico Balocchi – non è tollerabile che in tutti questi anni la compagnia telefonica non sia riuscita a trovare una soluzione percorribile per garantire una copertura continua e stabile del segnale sul nostro territorio. In montagna, soprattutto in inverno, e a maggior ragione in una situazione critica come quella attuale dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il telefono diventa essenziale per garantire la sicurezza dei cittadini e acquista un grande valore sociale, tanto da essere paragonabile ad un servizio di pubblica utilità. Per non parlare di quanto sia importante per le imprese e i lavoratori poter contare su un collegamento telefonico sempre efficiente“.

“Pertanto il Comune ha avanzato una nuova richiesta alla dirigenza Vodafone – conclude il sindaco –, sollecitando un intervento risolutivo e immediato. Intendo inoltre informare le autorità competenti di questa assurda situazione“.