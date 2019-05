Verso le amministrative, Balocchi: “Inseriremo asini e capre negli Orti del Mulino”

“Oggi abbiamo messo il primo asino amiatino all’interno del recinto degli Orti del Mulino“.

A dichiararlo è Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora e candidato alle prossime elezioni amministrative.

“Ne arriveranno altri due e poi inseriremo anche due capre – spiega Balocchi -. Dopo aver riqualificato questa importante area del paese investendo le risorse provenienti dalla partecipazione al bando regionale ‘Centomila orti in Toscana’, adesso, la scelta di adottare degli esemplari di miccio amiatino ci consentirà di perseguire molteplici obiettivi: primo tra tutti il Comune con questa azione darà il proprio contributo al progetto di salvaguardia e valorizzazione della biodiversità, lanciato anni fa dall’Unione dei Comuni in collaborazione con il Parco faunistico del Monte Amiata per scongiurare l’estinzione del miccio amiatino“.

“Inoltre, questo progetto ci consentirà di attuare una manutenzione ecologica ed economica dell’area, poiché, invece di spendere ogni anno per tagliare l’erba, ci penseranno gli animali al pascolo a tenerla bassa – termina Balocchi -. Ultimo aspetto non meno importante: questi esemplari saranno una bella attrattiva turistica, soprattutto per i bambini“.

Nella foto: Federico Balocchi con Lorenzo Fazzi