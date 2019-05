Verso le amministrative, Balocchi: “Offriremo opportunità di lavoro sul territorio”

“La questione lavoro è una priorità ed è necessario aggredirla adottando sistemi anche anomali che estendano, in qualche modo, le funzioni degli enti locali e le proiettino concretamente sul mercato del lavoro“.

A dichiararlo è Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora e candidato alle prossime elezioni amministrative.

“Penso a un’iniziativa mirata a disoccupati di età superiore ai 30 anni, che non possono essere assunti con gli sgravi riservati agli apprendisti, e a forme di sostegno alla loro formazione finalizzate all’inserimento lavorativo in segmenti specializzati del mercato. Il Comune con questo preciso obiettivo, inserito in un progetto di sostegno all’occupazione in collaborazione con imprese locali, potrebbe prevedere la copertura dei costi previdenziali e contributivi per lavoratori residenti a Santa Fiora che partecipino lavorando alla formazione professionale in azienda per 5 o 6 mesi – spiega Balocchi –. Il percorso di inserimento professionale garantirebbe alle aziende, oltre alla formazione specifica, il reperimento e la verifica qualitativa delle persone“.