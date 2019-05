Federico Balocchi è stato eletto sindaco di Santa Fiora per il secondo mandato consecutivo.

Balocchi, candidato per la lista “Progetto Santa Fiora”, ha ottenuto 1074 voti (pari al 71,36% delle preferenze), ha sconfitto Paolo Vichi, candidato per la lista “Un Comune per tutti”, che ha ottenuto 431 voti (28,64%).