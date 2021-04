Parco del Museo delle Miniere dell’Amiata: Federico Balocchi nominato Commissario straordinario

Il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha nominato il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, quale Commissario straordinario del Parco nazionale Museo delle Miniere del Monte Amiata.

L’incarico, svolto a titolo gratuito, avrà una durata di 6 mesi, salvo la precedente ricostituzione del Consiglio.

“Nonostante i miei attuali impegni non rendessero auspicabile per me un ulteriore gravoso incarico – afferma il Commissario straordinario del Parco, Federico Balocchi –, ho accettato la designazione del Ministro con grande senso di responsabilità, per garantire la funzionalità dell’Ente Parco. Svolgevo la funzione di vice presidente nel precedente Consiglio di amministrazione, che però da molto tempo non è nella condizione di operare a causa della decadenza e delle dimissioni della maggioranza dei componenti“.

“Le procedure per giungere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio non sono arrivate a conclusione – prosegue Federico Balocchi -, pertanto ho dato la mia disponibilità per non lasciare l’Ente nell’inattività. Anzi, mi impegnerò sin dall’inizio con massimo scrupolo per imprimere una ripartenza al Parco e alle sue attività di valorizzazione e promozione del territorio, partendo dalla valorizzazione e promozione anche turistica dei siti minerari e del Monte Amiata, nel rispetto degli scopi statutari. I primi punti saranno l’organizzazione dell’Ente Parco e la fruibilità delle cose da poter vedere. Ho scritto a tutti i sindaci ed ai presidenti delle Province di Siena e Grosseto offrendo e chiedendo la massima collaborazione“.