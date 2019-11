Balocchi nominato delegato Anci per la geotermia: il plauso del Partito democratico

La nomina di Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora, al ruolo di nuovo delegato di Anci Toscana per geotermia ed energie rinnovabili rappresenta un importante passo in avanti per l’intero territorio oltre che un motivo di orgoglio per il coordinamento provinciale del Partito Democratico, che in una nota ha espresso il proprio plauso nei confronti della scelta.

“Per tracciare le linee del futuro dei nostri territori – ha dichiarato il segretario provinciale del Partito Democratico, Giacomo Termine – serve il coraggio di guardare avanti con determinazione e di operare scelte responsabili attraverso le quali rispondere pienamente al fabbisogno energetico di cittadini e imprese“.

“Ha ragione il nostro Federico Balocchi – ha continuato Termine – quando dice che la geotermia rappresenta una ricchezza per la Toscana e per l’Italia tutta. Per questo, a nome del partito che rappresento e del quale Balocchi è esponente non posso che dirmi soddisfatto della scelta operata e certo che nelle sue azioni non mancherà mai la capacità di dare seguito a percorsi attraverso i quali consentire alle energie rinnovabili, a partire dalla geotermia, di garantire sempre di più sviluppo e posti di lavoro nelle aree interne“

A Balocchi toccherà il compito di coordinare il governo delle aree geotermiche in una fase decisamente cruciale: nel 2024 scadranno le concessioni attualmente in essere.

“Condivido pienamente – ha spiegato il segretario del Partito Democratico della provincia di Grosseto – il punto di vista di Federico Balocchi che in una intervista a margine della nomina ha fatto presente che serve arrivare il prima possibile ad avere certezze normative. Servono regole chiare e definite attraverso le quali riuscire a far ripartire gli investimenti. Le incertezze normative con cui oggi siamo costretti a fare i conti ci rendono ostaggi di un eterno presente incerto e privo di prospettive. Ciò riguarda la geotermia, ma anche l’intero settore delle rinnovabili: nell’immediato futuro sarà necessario puntare in maniera incisiva sullo sviluppo di progetti di efficientamento energetico, della mobilità sostenibile e delle attività produttive per dare un nuovo impulsivo alle nostre economie, scommettendo su una sempre più marcata connotazione green nel nostro agire politico e salvaguardando l’ambiente“.

“Sono certo – ha concluso Termine – che quello che Federico Balocchi darà sarà un contributo prezioso e incisivo da cui le nostre comunità potranno trarre beneficio sia in termini di valorizzazione delle potenzialità produttive che per quanto riguarda la tutela di ambiente e salute. Da parte mia e di tutto il Partito Democratico, pertanto, auguro al neo-eletto Balocchi buon lavoro“