Toscanasostenibile, prosegue il tour: l’assessore Federica Fratoni a Grosseto

Prosegue il tour del Forum della sostenibilità in Toscana, promosso dalla Regione nell’ambito del percorso per la redazione della Strategia toscana per lo sviluppo sostenibile nel rispetto degli obiettivi dettati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Dopo Lucca, l’iniziativa farà tappa a Grosseto domani, venerdì 17 gennaio, dalle 17 alle 20, alla Fondazione il Sole, in viale Uranio 40.

Parteciperà l’assessore all’ambiente Federica Fratoni, insieme al consigliere regionale Leonardo Marras.

Dopo una sessione introduttiva sarà possibile partecipare ai lavori dei 5 tavoli di discussione su uno dei seguenti argomenti: cambiamenti climatici ed energia; smart city, città e comunità sostenibili; mobilità, innovazione e infrastrutture; verde urbano, forestazione assorbimenti; economia circolare.

Saranno presenti facilitatori che aiuteranno la discussione e i risultati del lavoro dei tavoli saranno ridiscussi nella plenaria conclusiva in maniera dinamica e con l’utilizzo di tecniche interattive e innovative.

Questi invece sono i canali social di Toscana sostenibile

Facebook – Toscana Sostenibile: https://www.facebook.com/Toscana.Sostenibile.Agenda2030 /

Gruppo Facebook – Toscani Sostenibili: Toscani Sostenibili per condividere buone pratiche e idee sostenibili per la vita quotidiana

Instagram – Toscanasostenibile2030: https://www.instagram.com/toscanasostenibile2030 /

Twitter – @TSostenibile: https://twitter.com/TSostenibile