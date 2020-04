Isgrec, la Federazione degli studenti: “Le istituzioni intervengano per salvare sede”

“Numerosi studenti e studentesse ci hanno segnalato la drammatica vicenda che riguarda l’Isgrec, polo culturale di Grosseto grazie alla sua biblioteca di oltre 20.000 volumi e all’offerta di attività di ricerca e archivio”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Sofian Aboulmachayl, coordinatore della Federazione degli studenti della Toscana.

“La situazione strutturale dell’edificio verte in pessime condizioni dal lontano 2016 e, anche dopo numerose richieste di ristrutturazione agli enti territoriali, nei primi giorni dello scorso mese, a seguito di un esposto anonimo in Procura, è stata intimata la chiusura della struttura che lo ospita e dell’attigua biblioteca. Vane le numerose richieste da parte dell’istituto alla stessa amministrazione per un intervento che rendesse agibile la sede o per trovare un’alternativa – continua la nota –. Come Federazione degli studenti della Toscana esprimiamo la nostra più sentita vicinanza all’Isgrec e al suo presidente Luca Verzichelli e chiediamo alla Provincia di Grosseto una tempestiva soluzione“.

“Bisogna salvaguardare il nostro patrimonio storico-culturale trovando un immobile che possa garantire il proseguimento delle attività offerte che venivano garantite dal centro e ospitare i numerosi volumi della biblioteca. I giovani grossetani, e non solo, hanno il diritto e la necessità di un polo per arricchire il proprio bagaglio culturale. Siamo delusi e preoccupati dall’atteggiamento della giunta comunale e dell’ente provinciale, che non mostra serio interesse nel trovare una soluzione. Ci uniamo all’appello di tanti studenti e studentesse per chiedere a gran voce di salvare l’Isgrec, per tutelare il grande patrimonio culturale offerto all’intera cittadinanza, oltre che a professori e studiosi – termina il comunicato -. È il momento che la politica ci dia risposte serie e che il sindaco di Grosseto, che è anche presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, trovi una vera soluzione che soddisfi le esigenze fondamentali del centro“.