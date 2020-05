Rimborso abbonamenti trasporti, la Federazione degli studenti: “Nostra vittoria”

“Come Federazione degli studenti Grosseto, siamo felici di annunciare che le proposte mosse dalla Federazione degli studenti della Toscana, assieme ad altre associazioni di rappresentanza studentesca, sono state finalmente accolte dalla Regione Toscana“.

A dichiararlo, in un comunicato, è la neonata Federazione degli studenti di Grosseto.

“Fin dall’inizio della crisi Coronavirus ci siamo mossi in questa direzione, per dare un aiuto concreto, sia agli studenti toscani che alle loro famiglie – continua la nota -. L’assessore ai trasporti della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, ha dato il lieto annuncio: il Governo centrale ha infatti accolto la richiesta della Regione Toscana di ristorare gli abbonamenti non goduti a causa della pandemia. La richiesta infatti prevede che il Governo centrale metta a disposizione un fondo di 500 milioni di Euro, sia per coprire i mancati incassi delle aziende di trasporto, sia per rimborsare gli abbonamenti non goduti”.

“Come fare per ottenere il rimborso: i possessori degli abbonamenti, dovranno fare domanda alle aziende di trasporto pubblico con copia dell’abbonamento e autocertificazione, che dichiari che il non godimento è avvenuto per le limitazioni. Entro 15 giorni avverrà il ristoro – termina il comunicato -. Questa è una grande vittoria per gli studenti di tutta la Toscana”.