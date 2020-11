Fascicolo sanitario elettronico: il Comune attiva uno sportello per la consultazione

“Monterotondo Marittimo e molti altri Comuni stanno riscontrando problematiche nelle comunicazioni con la Asl. In particolare mi riferisco all’invio dei referti sanitari”.

A dichiararlo è il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine.

“Poste Italiane ormai da tempo non garantisce un servizio efficiente di consegna a domicilio della corrispondenza e questo avviene per le lettere, per le fatture e di ogni altro genere che scelgono questo canale – spiega Termine –. Se, poi, il bisogno di informazioni riveste la sfera sanitaria alla posta si aggiunge la ‘burocrazia’ della Asl le cose si complicano e si rallentano ulteriormente. I cittadini sono schiacciati in mezzo a queste inefficienze rischiando molti e diversi tipi di disagi, questo vale soprattutto per l’utenza più anziana della popolazione. Abbiamo ormai da tempo affrontato questa problematica con particolare attenzione, cercando di offrire strumenti concreti di aiuto alla popolazione. La tecnologia consente, infatti, oggi di accedere direttamente ai dati presenti nel fascicolo sanitario personale anche collegandosi personalmente da remoto. Per questo abbiamo istituito all’interno della biblioteca comunale uno sportello che può essere di aiuto a chi vuole supporto ed assistenza per consultare il proprio fascicolo elettronico, richiedendo inoltre l’installazione di un ‘punto blu’ all’interno del nostro distretto sanitario da parte della Asl“.

Ogni cittadino, in sintesi, può accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico con le seguenti modalità: