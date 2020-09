Le Farmacie comunali in lutto per la scomparsa di Rino Sarcoli

Le Farmacie comunali riunite di Grosseto sono in lutto per la morte di Rino Sarcoli, scomparso a Grosseto a 71 anni.

Farmacista di professione, Sarcoli era entrato in azienda per la prima volta nel 1975 come dipendente di una delle Farmacie comunali cittadine, per poi – nel corso degli anni – assumere la carica di direttore di farmacia, incarico che ha esercitato in vari punti vendita. Negli ultimi tempi, dal 1999 fino alla pensione, nel 2014, è stato direttore dell’azienda. Un’azienda cui ha dedicato tutta la sua carriera.

E oggi, nel momento della scomparsa, le Farmacie comunali riunite di Grosseto – nella persona del presidente Leonardo Lazzerini, dell’amministratore delegato Simona Laing e di tutto il Consiglio d’amministrazione, dei dipendenti e i collaboratori – esprimono cordoglio e si stringono ai familiari.