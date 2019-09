“Farina del tuo sacco”: Massa Marittima mette in vetrina i sapori del territorio. Il programma

Si intitola “Farina del tuo sacco – Speciale San Cerbone” la manifestazione giunta alla terza edizione che si svolgerà domenica 6 ottobre a Massa Marittima, dedicata alla promozione dei prodotti agroalimentari di qualità del territorio.

Stamani si è svolta la conferenza stampa di presentazione.

Presenti il sindaco Marcello Giuntini, l’assessore al turismo e attività produttive Luca Santini, Maurizio Papa, segretario della zona di Follonica e Massa Marittima di Coldiretti, Anna Maria Gabbricci di Campagna Amica di Coldiretti, Stella Cavaglioni dell’associazione Gruppo delle brutte persone, Doretta Tani di Slow Food Condotta Monteregio e Angelo Soldatini, Rettore dei Terzieri Massetani.

La manifestazione si lega alla festa dedicata a San Cerbone, patrono della città, e recupera la tradizione dell’antica fiera che si teneva nella piazza principale davanti alla cattedrale, intitolata proprio a San Cerbone.

La festa per il patrono si celebra il 10 ottobre, ma la rassegna è stata anticipata alla domenica precedente e dalle 9 alle 20 sono tanti gli eventi che si svolgono un po’ in tutta la città. Nel piazzale Mazzini si possono visitare gli stand e il mercato enogastronomico dei prodotti locali, come le farine antiche e le ricette di pane e pasta prodotti della Filiera del Drago, i prodotti di Campagna Amica di Coldiretti e altri produttori con eccellenze agroalimentari come olio, formaggi, miele, ecc.

In piazza Garibaldi sono invece previsti assaggi di piatti tipici e tre cooking show gratuiti (alle 12, 13 e alle 17.30, con prenotazione presso lo stand dell’Associazione delle brutte persone), condotti da Daiana Cecconi, una chef che ha partecipato all’ultima edizione di Master Chef.

Tra gli altri eventi, un modo diverso di conoscere Massa Marittima è quello di vistare i suoi cunicoli sotterranei. Alle 10 e alle 11.15, alle Fonti dell’Abbondanza, sono previste due visite guidate a cura del Gruppo speleologico massetano (prenotazione obbligatoria all’ufficio turistico, tel. 0566.906554).

Alle 14.30, sempre in piazza Garibaldi, spazio alle tradizioni con il 26° Trofeo San Cerbone, una sfida tra i balestrieri dei tre antichi Terzieri della città: Borgo, Cittanuova, Cittavecchia, che segue però regole e modalità diverse rispetto al più famoso Balestro del Girifalco che si svolge invece l’ultima domenica di maggio e il 14 agosto.

Normalmente questo trofeo si svolge il giorno in cui si festeggia il patrono, ma quest’anno la gara è stata anticipata e inserita nel programma di “Farina del tuo sacco”. In più, è prevista l’esibizione in piazza della Compagnia degli Sbandieratori e dei musici in costume medievale e spettacoli itineranti di artisti di strada.

Alle 16.30 l’esibizione di tango argentino a Palazzo Malfatti e alle 20 chiusura in musica con il concerto della band “Siamo chi siamo”, cover di Ligabue.

Tutta la manifestazione sarà ripresa dalle telecamere di una produzione televisiva di Sky, che realizzerà una trasmissione dedicata a Massa Marittima.

“Una rassegna che vogliamo far crescere ogni anno – ha detto il sindaco Marcello Giuntini – perché pensiamo che Massa Marittima sia la sede perfetta per questo genere di eventi che puntano alla promozione del territorio e alle sue tipicità agroalimentari di qualità come le farine antiche, i formaggi, il vino e l’olio. Quest’anno abbiamo anche avviato una piccola rivoluzione logistica, spostando una parte degli stand e il mercato enagastronomico in piazzale Mazzini per offrire più spazio ai tanti espositori, oltre 40, che parteciperanno alla manifestazione”.

“Tutta la città sarà coinvolta – ha sottolineato l’assessore Luca Santini – e non ci sarà solo food, ma musica, cultura e tradizioni, una giornata quindi speciale e tutta da vivere”.

L’evento è organizzato dall’associazione Gruppo delle brutte persone con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Massa Marittima, della Società dei Terzieri Massetani, dello Slow Food Condotta Monteregio di Massa Marittima, di Coldiretti e della Filiera del Drago.

Informazioni: associazione Gruppo delle Brutte Persone, tel. 333.8545225 – Ufficio turistico Massa Marittima, tel. 0566.906554, e-mail: [email protected]