“Fare innovazione”: successo per l’iniziativa dedicata alle imprese delle aree geotermiche

Successo a Monterotondo Marittimo di “Fare innovazione. Crescere insieme“, l’iniziativa promossa dal Cosvig, soggetto gestore del Distretto tecnologico energia ed economia verde (DTE2V), per stimolare e supportare i processi di crescita e innovazione aziendale.

“E’ stata un’interessante occasione di aggiornamento e di informazione per tutte le aziende dell’area geotermica – spiega il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine –, poiché grazie a Cosvig, in questa giornata, abbiamo messo a disposizione degli imprenditori informazioni preziose sui nuovi bandi e sui diversi canali di finanziamento, sulla tutela della proprietà intellettuale e le opportunità legate alla formazione. Si è inoltre parlato di innovazione tecnologica, un argomento che riteniamo assolutamente strategico per tutti i settori, ma soprattutto per le aziende dell’area geotermica. Credo, infatti, che sia fondamentale continuare a investire nella ricerca e nella sperimentazione di tecnologie innovative, che consentano di migliorare le tecniche di sfruttamento della risorsa geotermica, garantendo un utilizzo sostenibile per l’ambiente“.

“Monterotondo Marittimo – prosegue Giacomo Termine – vive positivamente l’esperienza del rapporto con la coltivazione geotermica e il territorio è attrattivo nei confronti degli eco-investimenti, grazie alla presenza di questa importantissima risorsa rinnovabile. Il calore geotermico consente di contenere i costi per essere competitivi sul mercato, soprattutto per quelle attività che richiedono una ingente quantità di energia. Viste tutte queste premesse possiamo dire che il nostro comune, definito recentemente 100% rinnovabile, ha tutte le caratteristiche per svolgere in futuro un ruolo da protagonista nell’economia green della Toscana“.