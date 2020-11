Parcheggi gratuiti, Fare Grosseto: “Bene decisione del Comune, ma limitare la sosta a due ore”

“Leggiamo con interesse quanto deliberato dalla giunta comunale che, per le festività natalizie, il parcheggio, sarà gratuito nelle strisce blu per un mese e nei posti auto di piazza Nassiriya e via Oberdan la tariffa sarà ridotta”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Fare Grosseto.

“L’amministrazione comunale è da apprezzare per aver ascoltato le richieste dei commercianti e perché è intervenuta con lo scopo di sostenerli. Sicuramente l’intervento messo in campo stimolerà i grossetani a vivere di più il centro storico, determinando l’aumento degli incassi di molti commercianti del centro. Fare Grosseto ritiene che quanto deliberato potrebbe essere ancora migliorabile se si limitasse la sosta solo a due ore – termina il comunicato -. Nei parcheggi s’incrementerebbero gli scambi tra le auto parcheggiate in sosta nei posti auto consentiti e cosi si garantirebbe l’agevolazione del parcheggio ad un maggior numero di grossetani, così anche i commercianti ne godrebbero per l’aumento ulteriore degli incassi”.