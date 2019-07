Trasporto pubblico, Fare Grosseto: “Bus più economici per ragazzi e anziani”

Fare Grosseto interviene sul trasporto pubblico cittadino individuando alcune criticità, per altro note da tempo.

«I bus Tiemme in estate sono troppo costosi per i ragazzi e durante l’inverno viaggiano vuoti – spiegano dall’associazione –. Occorrono interventi mirati da parte della politica locale. Nei giorni scorsi sulla stampa locale è stato affrontato il problema del costo troppo elevato del costo dei bus di linea Tiemme da Grosseto a Marina. Eliminare i rischi rappresentati nel viaggiare in scooter è fondamentale. Riteniamo che nel periodo estivo sia necessario incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico per contenere il traffico nella strada verso il mare. Per riuscire nell’intento, però, è necessario che ci siano prezzi del biglietto che agevolino l’uso dei mezzi pubblici».

Un tema che per Fare Grosseto riguarda anche il periodo invernale: «Anche in questo periodo i bus Tiemme viaggiano spesso vuoti – precisano dall’associazione -. Purtroppo questa è una dispersione di risorse economiche senza dar frutto ad alcun risultato. Sarebbe auspicabile agevolare nel periodo invernale l’utilizzo del bus da parte degli studenti per poter svolgere visite guidate a carattere culturale e sportivo e agli anziani per bisogni del quotidiano».

Per questo motivo Fare Grosseto propone per i giovani under 18 e gli anziani over 70 dei pacchetti economici in base al reale utilizzo. I gruppi della scuola in orario scolastico, ad esempio, potrebbero pagare una quota simbolica individuale.