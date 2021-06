“Far finta di essere Gaber”: lo spettacolo inaugura la stagione teatrale estiva

Con lo spettacolo di teatro-canzone “Fari finta di essere Gaber” si apre la rassegna estiva “Giorni felici – L’estate a teatro”.

“Far finta di essere Gaber” andrà in scena domani sera, sabato 12 giugno, al teatro estivo le Ferriere di Follonica alle 21.30 (biglietto 1 euro con prenotazione).

Si tratta di uno spettacolo ideato e interpretato da Cosimo Postiglione, Luca Pierini e Mirio Tozzini, con gli arrangiamenti e l’esecuzione musicale di Paolo Mari e con musiche e i testi di Giorgio Gaber e Sandro Luporini.

Nello spettacolo vengono rappresentati gli aspetti sociali e le crisi individuali dell’uomo contemporaneo, attraverso il pensiero e le canzoni di Giorgio Gaber. “Far finta di essere Gaber” è una rappresentazione unica e divertente, che si colloca tra la commedia teatrale e il concerto di un cantautore.

I biglietti della rassegna “Giorni felici” si possono acquistare online: per l’acquisto da pc e smartphone basta collegarsi al sito www.comune.follonica.gr.it/leopolda. Non sarà necessario stampare il biglietto: la sera dell’evento basterà mostrare l’acquisto direttamente dallo smartphone. In alternativa i biglietti si possono acquistare anche al Museo Magma.

La biglietteria è aperta dal martedì alla domenica, dalle 18 alle 19.30 e dalle 21 alle 23, lunedì chiuso. La cassa del Teatro Fonderia Leopolda aprirà il giorno dello spettacolo alle 20. All’ingresso saranno applicate le misure di sicurezza anti covid.

Nello foto: una scena dello spettacolo “Far finta di essere Gaber”