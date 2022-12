Fantomatik Orchestra e spettacolo di danza: “Al Cassero è…Natale!” è subito festa

La marching band più conosciuta in Italia arriva a Grosseto. Domenica 18 dicembre l’evento di Natale che ha conquistato la città ospiterà la Fantomatik Orchestra.

Con i suoi 14 musicisti la scatenatissima formazione guidata da Stefano Scalzi, trombonista e arrangiatore di fama nazionale, è pronta a farci ballare sullo stile delle street band americane con nuove sonorità del repertorio funk, rock, etno, prog, jazz, pop, nella magica atmosfera di “Al Cassero è… Natale!“.

Con l’energia e la vitalità dei suoi musicisti, la Fantomatik Orchestra darà luogo ad uno spettacolo musicale unico che coinvolge il pubblico non solo all’ascolto, ma anche alla danza e al movimento.

A seguire è previsto lo spettacolo di danza della Compagnia Francesca Selva “Paradiso dei calzini“, con la coreografia di Mauro Paccariè, interpretato da Asia Paccariè, Mariateresa Francucci, Rebecca Stampeggioni, Eleonora Brignone e Celeste Minchella. Una divertente performance ispirata dalla canzone di Vinicio Capossela: “Dove vanno a finire i calzini, quando perdono i loro vicini?” Dove vanno a finire beati? I perduti con quelli spaiati, quelli a righe mischiati con quelli a pois. Dove vanno nessuno lo sa”. Forse si ritroveranno almeno a Natale?

Per scoprirlo bisognerà venire al Villaggio di Babbo Natale al Cassero di Grosseto, dove ci aspettano Aurora, la regina delle nevi che accoglierà grandi e bambini nel suo bosco ghiacciato per raccontare storie e fiabe fantastiche; Sgambetto, l’elfo dispettoso e maggiordomo di Babbo Natale che vive nella sala della slitta e farà firmare ai bambini il grande libro dei nomi conservato nella casa di Babbo Natale; Babbo Natale, che accoglierà tutti nel suo scintillante salotto per una bella foto ricordo; l’elfo Nottolone, che si addormenta spesso nella camera di Babbo Natale, dove racconta le storie della “buonanotte”, gli elfi Zuccherina e Saltarella, che faranno divertire i piccoli nella sala della Baby Christmas Dance con balli, puppets e giochi vari, l’elfa Pennellina, che condurrà i visitatori nella sala degli specchi magici per truccare i bambini da fata o altri personaggi fantastici, gli elfi Letterina e Stellina, che faranno scrivere ai bambini la letterina a Babbo Natale direttamente nel suo ufficio postale, la stanza magica del tempo.

Infine, nel laboratorio degli elfi Campanellina, Mirtilla, Santolina e Zuccherina, saranno confezionati i giocattoli usati che con Cirigioco tutti i bambini possono donare ai loro coetanei meno fortunati.