Al via la rassegna “Famiglie a teatro”: “Abbracci” in scena alla Fonderia Leopolda

Primo spettacolo dell’anno per la rassegna “Famiglie a teatro”: si riparte con “Abbracci“, della compagnia Teatro Telaio.

Sabato 15 gennaio, alle 17, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, in scena uno spettacolo che vuole essere una riflessione sul potere comunicativo del gesto affettivo per eccellenza.

Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare, così lo spettacolo della compagnia Teatro Telaio “Abbracci” vuole essere una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice come l’abbraccio: nasciamo in un abbraccio, da un abbraccio, spesso ce ne andiamo cercando un abbraccio; l’abbraccio è ciò che più spesso desideriamo nei momenti di sconforto, quando rivediamo qualcuno dopo molto tempo, quando vogliamo esprimere una gioia incontenibile. Un gesto che i bambini cercano e sentono come naturale all’interno del loro orizzonte affettivo, ma che si deve imparare ad ogni nuovo incontro.

“Abbracci” segna un nuovo passo del Teatro Telaio verso un’esplorazione fenomenologica degli affetti. Con la regia e la drammaturgia di Angelo Facchetti, dopo aver assistito alla nascita di un’amicizia in “Storia di un bambino e di un pinguino”, in questo nuovo capitolo si parte alla scoperta dell’affettività e di quanto sia difficile esprimerla. Si tratta di un ambito che può far sorridere, emozionare e far riflettere tutti, bambini e adulti.

Due panda stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto? Come far sentire all’altro il battito del proprio cuore? Come si può condividere il bene più prezioso?

E’ necessario andare a una scuola speciale: una scuola d’abbracci. Perché con gli abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si festeggia una vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si va via. E così i nostri due panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere la più grande di tutte, quella che rende colorato il mondo e fa fiorire anche i bambù.

Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 3 ai 13 anni. Drammaturgia e regia di Angelo Facchetti, con Michele Beltrami, Paola Cannizzaro. Una produzione Teatro Telaio di Brescia, prevendite https://adarte.18tickets.it/ e ufficio Iat di Follonica, in via Roma 49, tel. 0566.5201.