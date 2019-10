Falso allarme al punto di primo soccorso di Follonica: scatta il piano d’emergenza

Squadre pronte, popolazione evacuata, ma, fortunatamente, subito tranquillizzata. Infatti, si è solo trattato di una persona che, per errore, ha sbattuto e rotto il vetro di protezione del campanello d’allarme antincendio al Punto di Primo soccorso di Follonica.

Il Piano per l’emergenza prevede, a garanzia di tutti, una serie di operazioni immediate e automatiche. L’allarme, sopratutto, nei corridoi e negli spazi comuni, ha creato qualche fastidio e temporaneamente sono state rallentate le attività. Il tutto si è risolto nell’arco di una mezz’ora. La Direzione si scusa per eventuali disagi.