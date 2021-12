Concerto di Natale: le False Partenze sul palco del Nuovo Cinema Moderno

Giovedì 23 dicembre, al Nuovo Cinema Moderno, alle 21.15, quarto appuntamento con la musica: è in programma il concerto di Natale delle False Partenze.

A tre anni di distanza, l’orchestra torna sul palco del Nuovo Cinema Moderno, con il suo spettacolo dedicato al Natale.

Il gruppo è così composto: Stefania Buccioni, Rachele Marinelli (voce), Yuri Nocerino, Valentina Materozzi (sax) Andrea Lagi, Luca Contini (tromba), Riccardo Tonello (trombone), Leonardo Pruneti (pianoforte), Raffaele Boni (chitarra), Valerio Bianchi (basso elettrico), Luigi Greco (batteria) e Michele Santinelli (direzione e sax).

Anche questo spettacolo fa parte degli eventi natalizi organizzati dall’assessorato al turismo e alla cultura del Comune di Manciano per la direzione artistica dell’associazione musicale e culturale Diego Chiti. Fino al 3 gennaio andrà in scena un’offerta musicale varia e composita, caratterizzata da esibizioni di genere e natura diversa, volte a soddisfare gusti musicali differenti.

Il concerto delle False Partenze è gratuito per il rispetto delle normative anti Covid e per la sicurezza di tutti, per entrare serve la prenotazione (cell. 339.5208601 e 339.3074206), il Green pass (come da normativa vigente) ed è obbligatorio l’uso della mascherina.

Il prossimo appuntamento con la musica sarà lunedì 27 dicembre, sempre al Nuovo Cinema Moderno di Manciano, con gli Scapigliati a tutto swing.