Palio del Daino: il gruppo maremmano dei “Falconieri del Re” protagonista in Romagna

Toscana e Romagna unite nel segno della rievocazione storica e delle iniziative culturali.

Artisti e artigiani toscani si preparano ad invadere il borgo di Mondaino, nell’entroterra di Rimini, in occasione dell’edizione 2022 del Palio del Daino, il tradizionale evento che commemora la pace tra le Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro, siglata nel 1459: dal 18 al 21 agosto prossimo il centro storico del paese sulle verdi colline della Valconca si animerà con cortei, spettacoli, animazione itinerante, musica e le disfide tra le quattro Contrade che indosseranno abiti d’epoca per contendersi la vittoria finale. Un viaggio a ritroso nel tempo che farà immergere il visitatore nelle suggestive atmosfere medioevali: le vie e le piazze si accenderanno con le botteghe storiche delle arti e dei mestieri, sbandieratori, armigieri, falconieri, giullari, figuranti, laboratori artigianali, le proposte culinarie delle contrade, spettacoli e musica dal vivo. Un evento capace di richiamare migliaia di appassionati da ogni parte d’Italia.

Il Palio servirà anche a creare un ponte tra la Romagna e una regione considerata un’altra delle culle del Medioevo italiano: la Toscana. Mondaino aprirà infatti le sue porte a numerosi artigiani storici provenienti proprio dalla Toscana: ricamatori, intagliatori e tanti altri ancora che arriveranno appositamente in Valconca dalle province di Prato e Arezzo. Al loro fianco, dalla provincia di Grosseto, il gruppo dei “Falconieri del Re”, uno dei più noti in Italia per quanto riguarda l’antica arte della falconeria, Riccardo Nenci dalla Terra di Prato e l’associazione culturale Rinascimento del Borgo di Sansepolcro.