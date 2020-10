Massa Marittima: l’incontro sulla variante urbanistica trasmesso in diretta Facebook

Il Comune di Massa Marittima comunica, che a causa della situazione dell’emergenza sanitaria Covid 19 e visto il Dpcm del 18 ottobre e le misure prescritte per il contenimento del contagio, l’incontro pubblico sulla variante urbanistica che riguarda la ex zona Peep di via Berlinguer, previsto per mercoledì 21 ottobre, alle 17.30, a Massa Marittima, nella sala consiliare dell’Unione dei Comuni montana Colline metallifere, in piazza Dante, non potrà avere luogo in presenza.

Tuttavia, lo stesso si svolgerà sempre mercoledì 21 ottobre, alle 17.30, in diretta video, sulla pagina Facebook del Comune di Massa Marittima oppure collegandosi al sito Google Meet tramite un link dedicato che sarà reso pubblico sul sito del Comune la mattina dell’incontro.

Il sindaco Marcello Giuntini e l’architetto Assuntina Messina saranno in video per illustrare, informare e raccogliere contributi, anche mediante post, alla variante urbanistica semplificata al regolamento urbanistico vigente di iniziativa pubblica per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico- economica per la realizzazione di un edificio in via Berlinguer con dieci alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp).