“Face off”: in arrivo laboratori e spettacoli dedicati alla danza. Ecco come partecipare

Un festival che attraversa Marche, Toscana e Friuli.

“Face Off” approda a Grosseto da lunedì 23 a sabato 28 agosto grazie al contributo del Comune di Grosseto e di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

La rassegna, progetto che rientra nel calendario estivo dei Teatri di Grosseto, è nata a Matelica (Macerata) nel 2014 per volontà del Comune, con la direzione artistica di Roberto Lori e l’organizzazione della Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli istanti. Il successo ottenuto negli anni per il forte impatto sui cittadini ha spinto la compagnia ad immaginare il progetto come un festival itinerante e nel 2021 quel sogno è diventato realtà. La rassegna è stata già ospite a Sarnano (Macerata), Marano Lagunare (Udine) e, dopo Grosseto, la manifestazione si chiuderà a Matelica, sua città natale.

«Il festival – dicono gli organizzatori – nasce con l’intento di portare la danza contemporanea dentro la città, fuori dai suoi spazi convenzionali, sviluppando stimolanti e suggestive alchimie tra il processo artistico della danza e il patrimonio architettonico urbano, con il fine di valorizzare ed invadere spazi, dal teatro alle mura, dalla città al mare, dai borghi alle cascate, dai musei alle biblioteche, dai parchi ai giardini. Il programma è ricco e articolato: spettacoli, workshop, laboratori, incontri, progetti che favoriscono l’inclusione sociale, la visual art e l’arte interattiva, entrando nella quotidianità dei luoghi e coinvolgendo il pubblico a partecipare alle varie attività».

Parte integrante della rassegna sono i workshop e i laboratori che rappresentano un’importante occasione di pratica e di ricerca per giovani danzatori provenienti da tutta Italia, stimolati alla ricerca di un movimento più consapevole e personale, attraverso un coinvolgimento attivo negli spettacoli in programma. Al termine dei laboratori settimanali infatti, gli allievi prendono parte a un evento che viene presentato nella serata conclusiva di ciascuna tappa.

A Grosseto i laboratori si terranno da lunedì 23 a venerdì 27 agosto – con l’evento finale in programma sabato 28 agosto – e sono due, uno condotto da Francoise Parlanti al Teatro degli Industri e l’altro tenuto da Roberto Lori a Marina di Grosseto. In questa tappa vengono assegnate 10 borse di studio per la partecipazione gratuita: basta inviare la propria candidatura entro domenica 15 agosto a info@compagniadegliistanti.it. I lavori coreografici degli artisti partecipanti al laboratorio sono a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 328.6452779 o 340.1369666 oppure inviare una mail a info@compagniadegliistanti.it.

E non solo. Ci sarà anche una sezione “kids” con “Creativiamo – Laboratorio delle creatività” dedicata a bambini dai 6 ai 9 anni che per una settimana sperimenteranno le intersezioni tra le diverse arti. I laboratori si terranno la mattina nelle sale della biblioteca comunale Chelliana (per informazioni e iscrizioni cell. 328.6452779 o 340.1369666 oppure inviare una mail a info@compagniadegliistanti.it).

Gli spettacoli

Mercoledì 25 agosto

Ore 21.15, Giardino dell’archeologia (Grosseto)

“Il gatto con gli stivali”

Compagnia degli istanti

Spettacolo per bambini dai 3 ai 9 anni

Costo del biglietto 3 euro

Giovedì 26 agosto

Ore 21.15, Giardino dell’archeologia (Grosseto)

“Meraki”

Di Emma Zaini e Luca Parolin

Nuovo balletto di Toscana

“Partie Vide”. Anteprima

Coreografia di Eleonora Chiocchini e Francoise Parlanti, con Francoise Parlanti

Compagnia degli istanti

“Anima scenica teatro – Acqua di pietra. Fonte di prodigi”

Regia Irene Paoletti, musiche di Emanuele Bocci

Costo del biglietto 3 euro

Venerdì 27 agosto

Ore 18.30, Mura di Grosseto

“Oh Peter hello. Goodbye”

Coreografia Laura Matano, interprete Melissa Bortolotti

XL dance company

“O dolci rime che parlando andate”

Ideazione di Simona Bucci ispirato al XXV Sonetto dalle “Rime amorose” di Dante Alighieri

Compagnia Simona Bucci

Ingresso gratuito

Ore 21.15, Giardino dell’archeologia (Grosseto)

“I am”

Musica dal vivo di Riccardo Andrenacci, con Fabio Bacaloni e Michela Paoloni

Michela Paoloni

“Coppella’s taste”

Coreografia di Laura Corradi

Ersilia danza

“Tosca vs Scarpia”

Coreografia Monica Casadei

Compagnia Artemis danza

Costo del biglietto 3 euro

Sabato 28 agosto

Ore 18.30, stabilimento balneare Moby Dick (Marina di Grosseto)

Presentazione del lavoro coreografico degli artisti partecipanti al laboratorio

Ingresso gratuito

Ore 21.15, piazza Baccarini (Grosseto)

“Destinata guerriera”

di e con Isabella Giustina

Isabella Giustina/Company blu

“Re:azione”

Coreografia di Serena La Grotta, interpreti: Giulia Anastasio, Iris Berdicchia, Micol Gualfetti, Serena La Grotta e gli artisti partecipanti al laboratorio

Cade contemporanee arte

“Dall’Antigone”. Estratto

Coreografia Roberto Lori, musiche dal vivo di Andrea Alessi

Compagnia degli istanti

Ingresso gratuito

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 328.6452779 o 340.1369666 oppure inviare una mail a info@compagniadegliistanti.it.

Per tutti gli eventi è necessario avere il Green pass.