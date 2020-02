“Facciamo luce in mare!”: ecco il programma per tutelare pesci e tartarughe marine

“Facciamo luce in mare!” è un progetto portato avanti dal Dipartimento di Scienze fisiche della terra e dell’ambiente dell’Università di Siena al quale la sezione della Lni di Follonica ha dato con entusiasmo il suo contributo supportando l’attività e mettendo a disposizione la sua sede nautica per l’incontro specifico, che si terrà mercoledì 12 febbraio, alle 15.

“Si tratta di un progetto che è caratterizzato da un aspetto innovativo – spiega la dottoressa Marsili –: per la prima volta, infatti, in tutte le marinerie toscane saranno utilizzate metodologie uniformi per verificare, localizzare e ridurre al minimo le catture accidentali di tartarughe marine. A questa importante innovazione corrisponde un forte interesse collettivo: la pesca è un’attività che coinvolge i lavoratori del settore,ma anche l’intera comunità locale per cui risulteranno di rilevante importanza sia gli incontri di sensibilizzazione e formazione con i pescatori, che quelli divulgativi per gli stakeholders e la collettività sulla possibilità di convivenza tra attività di pesca e conservazione di specie marine a rischio e permettere alla piccola pesca quel ‘salto culturale’ o una piccola rivoluzione verde che la renda sempre più in simbiosi con l’ambiente marino e protagonista della sua tutela e della sua conservazione“.

L’incontro, che è sia divulgativo che formativo, è aperto a tutti ed in particolare saranno presenti associazioni di pescatori e tutti coloro i quali abbiano interesse a tutelare le specie marine, con particolare riguardo alle tartarughe.