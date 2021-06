Tirrenica, Fratelli d’Italia: “Il Governo realizzi l’opera con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”

“Si torna ancora a parlare, o meglio a non parlare, in quanto ancora una volta accantonato dal Ministero dei Trasporti, del corridoio tirrenico. Ad oggi non vi è traccia nemmeno della nomina del Commissario, forse se ne riparlerà nel 2022”.

Questo è quanto afferma Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, dopo l’annuncio del Ministro Giovannini di non aver inserito nella bozza del prossimo decreto la Tirrenica tra le 44 opere pubbliche prioritarie che il Governo avrebbe intenzione di realizzare.

“Prima i tantissimi proclami in salsa elettorale dell’assessore regionale Marras e del presidente Giani sulla Tirrenica. Adesso, purtroppo, la cruda e nuda verità su questa infrastruttura che manca da sempre in Toscana – continua Rossi -. Il Pd e il Movimento Cinque Stelle non credono nella Maremma e nelle potenzialità di Grosseto“.

“Questa, è la solita politica fatta di promesse non mantenute, che i maremmani non si meritano. Facciamo un appello: inserite la Tirrenica tra le infrastrutture finanziabile con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È la vostra ultima possibilità per dimostrare quanto tenete al nostro territorio, altrimenti sarete considerati soltanto degli improvvisati teatranti della politica”, conclude Fabrizio Rossi.