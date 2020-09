Predazioni, Fabrizio Rossi: “Necessaria più considerazione per le famiglie colpite dagli attacchi”

“Agricoltura, pastorizia, allevamento: sono questi i settori che da sempre Fratelli d’Italia è impegnata a difendere, fuori dai furori ideologici della sinistra. Le loro aziende si trovano sempre più spesso a fronteggiare ed a fare i conti con le continue predazioni fatte da lupi e ibridi, senza nessun sostegno da parte della Regione Toscana”.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, presidente provinciale e capolista alle elezioni regionali nella circoscrizione di Grosseto.

“Il problema della predazione è un’ulteriore dramma per i nostri allevatori – commenta Fabrizio Rossi –, che deve essere risolto non con le solite promesse, come sempre tirate fuori dal cilindro magico al momento delle scadenze elettorali, da parte del Pd e della sinistra Toscana, ma con proposte serie e soprattutto con atti concreti, come proponiamo noi di Fratelli d’Italia, altrimenti si rischia di vanificare qualunque tipo di strategia e programmazione da mettere in atto per risollevare questo settore trainante per il nostro Paese. Delle tante promesse, adesso passiamo dalle proposte ai fatti. I risarcimenti erogati agli allevatori per i danni sia diretti che indiretti provocati dai predatori ad oggi sono paragonabili a poco più di briciole, in quanto per i capi predati e uccisi occorre un indennizzo certo e soprattutto congruo, sia che esso sia stato perpetrato da lupi, da ibridi, o da altre specie di predatori”.

“C’è bisogno di meno burocrazia e regole chiare per tutti, nell’accertamento dei casi e meno lacci e lacciuoli per gli allevatori – tuona Fabrizio Rossi -. Non si può ancora oggi, per l’espletamento delle pratiche riguardanti la pastorizia e l’allevamento, interfacciarsi con una miriade di Enti che spesso non dialogano tra loro. Regione e Asl da una parte, amministrazioni comunali e associazioni da un’altra, spesso si trovano a fare i conti con norme, regolamenti e altro, con interpretazioni, che dire cervellotiche è un eufemismo. Occorre dare un sostegno concreto a questo settore, risolvendo una volta per tutte le problematiche legate al pagamento dell’indennità per il mancato reddito e per lo smaltimento delle carcasse degli animali uccisi dai predatori. Come occorre una rivisitazione urgente delle leggi europee sulla protezione del lupo, a partire alla lontana Convenzione di Berna sulla Conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa, affinché si arrivi a tutelare il patrimonio faunistico e programmare strategie per l’abbattimento dei predatori, come ad esempio stanno già stanno facendo in Germania”.

“Inoltre, occorre anche una rivisitazione delle norme, come la 157 e 357, che devono essere riviste e adeguate alle esigenze dei giorni nostri, affinché ci sia una vera tutela del patrimonio ovino e bovino, permettendo gli abbattimenti con l’approvazione del ‘piano lupo’, dove potrà essere attuato. Inoltre, se il lupo viene considerato oggi specie protetta e quindi da tutelare, Fratelli d’Italia propone almeno di abolire tutte le tutele riguardanti gli ibridi ed i predatori che non siano lupi, specialmente se mettono a rischio intere aziende e le loro famiglie: per noi queste ultime sono la priorità“. Proposte, quelle di Fratelli d’Italia, per il rilancio di un settore, come quello dell’allevamento e della pastorizia – conclude Fabrizio Rossi –, che, oltre a provare a risolvere le tante problematiche, mette in atto una strategia che sia tesa a garantire una prospettiva concreta di sviluppo di questo settore, e non la morte dello stesso, investendo in ricerca e innovazione, oltre che nello sviluppo del nostro territorio tramite le norme di governo del territorio. Noi di Fratelli d’Italia continueremo a stare vicino e sostenere gli allevatori e agricoltori della Maremma e della Toscana”.