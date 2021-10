Elezioni, Rossi: “Fratelli d’Italia primo partito del centrodestra, risultato storico”

“Il nostro partito ha risposto alla grande“.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, assessore uscente e candidato più votato tra tutti i concorrenti con 1.376 preferenze personali, record assoluto di consensi da quando è stata introdotta la legge elettorale per l’elezione diretta dei sindaci.

“Siamo davvero molto soddisfatti di com’è andato il voto in città – commenta Fabrizio Rossi –. Il dato uscito dalle urne è sotto gli occhi di tutti. A Grosseto siamo il primo partito della coalizione e, stando ai dati ufficiosi, soltanto lo 0,5% ci divide dal Pd. Un traguardo impensabile nel 2013, otto anni fa quando abbiamo debuttato come Fratelli d’Italia sulla scena politica, dove in tanti ci davano per finiti prima di nascere”.

“La migliore risposta è venuta dai grossetani, che ci hanno sempre premiato, rispetto alle comunali del 2016, dove Fratelli d’Italia arrivò quasi all’8%. Adesso, con le attuali amministrative grossetane, abbiamo più che raddoppiato voti e percentuale, arrivando a sfiorare il 19%. Numeri oltremodo importanti per una forza politica come la nostra, in costante e continua crescita su tutto il territorio provinciale. Vogliamo ringraziare di cuore – prosegue Rossi – tutti quei cittadini grossetani, uomini e donne, commercianti, artigiani, partite Iva, lavoratori, che hanno votato Fratelli d’Italia e dato fiducia al nostro modo di amministrare la cosa pubblica negli ultimi cinque anni. Un ringraziamento va inoltre a tutti i nostri militanti, dirigenti e simpatizzanti, a tutti i nostri candidati che si sono messi a disposizione per la città e i grossetani”.

“Abbiamo vinto al primo turno in maniera schiacciante, a nulla sono servite le reprimende da campagna elettorale della sinistra e del Movimento Cinque Stelle. Hanno scelto i grossetani, confermando un grande sindaco che insieme a noi ha davvero cambiato il volto della nostra città. Su di noi, per il bene di Grosseto, potrà sempre contare“, conclude Fabrizio Rossi.