Verso le politiche, Fabrizio Rossi: “Ferrovie e corridoio tirrenico promesse mancate del Pd”

“Infrastrutture e corridoio tirrenico, purtroppo siamo ancora fermi alle famose promesse e proclami pre-elettorali del Pd fatti alle regionali del 2020, quando l’allora ministra piddina De Micheli, con accanto tutta la pletora del Pd toscano, con in testa l’assessore regionale Leonardo Marras, sbandierava ai quattro venti l’imminente adeguamento dell’eterna incompiuta che collega Rosignano a Tarquinia”: a dichiararlo è Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, candidato per la lista di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Livorno-Grosseto-Siena-Arezzo e nel collegio uninominale Grosseto-Siena per il centrodestra.

“Promesse e proclami tanti – tuona Fabrizio Rossi –, ma di fatti reali ancora purtroppo nulla e gli anni passano. Nessun progetto organico, senza soluzioni. Troppo poco in trenta anni la chiusura di alcuni incroci tramite il prolungamento delle attuali barriere New Jersey, ma rendendo ancora la vita più difficile ai residenti e alle attività connesse all’agricoltura. Se non si programma una viabilità interna alternativa, le problematiche, invece di diminuire, aumentano, in special modo per i tanti residenti delle zone di quel tratto stradale, i quali si trovano costretti a rocamboleschi e lunghi spostamenti per raggiungere la città per fare la spesa, andare dal medico, trasportare i figli a scuola, andare nei luoghi di lavoro”.

“Ma di concreto, per quello che davvero serve per rendere la Tirrenica un’arteria sicura, e soprattutto degna di una strada proiettata verso il futuro, nulla si è mosso, se non i soliti proclami della sinistra, con Enrico Rossi, Giani e Marras. Vogliamo poi parlare dell’alta velocità ferroviaria? Grosseto e la Maremma sono penalizzate da sempre. E’ sempre ben visibile a tutti il post riportato nel settembre 2020 sul profilo Facebook del piddino Marras sull’alta velocità: ‘…l’ipotesi della trasformazione della linea ferroviaria attuale in linea adatta all’alta velocità è un’altra grande notizia per l’intera costa tirrenica…’. Anche questo è ancora tutto lettera morta. La Maremma e la costa meritano rispetto, ma soprattutto risposte concrete. Sono certo che il centrodestra, quando andrà al Governo del Paese, sicuramente saprà darle, ma nel frattempo il candidato del Pd Enrico Rossi si diletta in elucubrazioni ridicole tra il ‘Rossi rosso’ e il ‘Rossi nero’, quando l’unica cosa importante è votare il Rossi giusto, che non è certo quello sostenuto dalla sinistra e dal Pd in questo territorio”, conclude Fabrizio Rossi.