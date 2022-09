Verso le politiche, Fabrizio Rossi: “Tutelare legalità e stop all’immigrazione per restituire sicurezza ai cittadini”

“Garantire la sicurezza a cittadini e imprese, è uno dei punti fondanti, alla base della convivenza sociale e garantisce sviluppo e benessere per una nazione“.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, candidato del centrodestra alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Grosseto-Siena e nel collegio plurinominale Livorno-Grosseto-Siena-Arezzo per Fratelli d’Italia.

“Purtroppo – commenta Fabrizio Rossi – sono tante le forme di criminalità, tra vecchie e nuove in Italia, che rendono sempre più insicuro il nostro Paese. Dall’immigrazione illegale, che minaccia in generale la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, fino ad arrivare al degrado delle nostre periferie e dei centri storici delle città, sempre più spesso invivibili e teatro di occupazioni abusive, violenze e spaccio. Occorre una svolta politica forte per garantire la legalità, a partire dalla lotta senza tregua a tutte le mafie, al terrorismo e alla corruzione, assicurando legalità e coesione sociale tramite il rafforzando della rete delle prefetture come rappresentanti dello Stato sul territorio. Serve un adeguamento degli organici e delle dotazioni a tutela di tutte le Forze dell’ordine e di polizia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia locale e delle Forze armate per il controllo del territorio”.

“Occorre un potenziamento dell”Operazione strade sicure’, con la reintroduzione del poliziotto di quartiere, rafforzando la lotta al degrado, eliminando le cosiddette zone franche dell’illegalità. Occorrono norme più severe che vadano a colpire chi compie gli illeciti contro il decoro, contro il fenomeno delle baby gang e contro la microcriminalità. Combattere lo spaccio e la diffusione delle droghe con ogni mezzo, anche attraverso campagne di prevenzione e informazione, con particolare tutela per le attività commerciali e ricettive aperte in zone svantaggiate e degradate. Sgombero immediato per chi occupa il domicilio privato: la casa è un bene primario che non si tocca – tuona Fabrizio Rossi -. Prevenzione e contrasto contro la violenza su donne e minori. Contrasto all’immigrazione irregolare e gestione ordinata dei flussi legali, favorendo l’inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari”.

“Difesa dei confini nazionali ed europei come previsto dal Trattato di Schengen e richiesto dall’Unione Europea, con controllo delle frontiere e blocco degli sbarchi per fermare, in accordo con le autorità del Nord Africa, la tratta degli esseri umani, con creazione di hot-spot nei territori extra-europei, gestiti dall’Unione Europea, per valutare le richieste d’asilo e distribuzione equa solo degli aventi diritto nei 27 Paesi membri. Contrasto alle attività delle Ong che favoriscono l’immigrazione clandestina. Massima intransigenza contro ogni forma di antisemitismo, razzismo e integralismo islamico”, conclude Fabrizio Rossi.