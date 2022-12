Siccità, Rossi: “Firmato decreto per eccezionale avversità atmosferica”

“È stato firmato martedì 13 dicembre, dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e dellele foreste, Francesco Lollobrigida, il decreto di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per la siccità. Il decreto, che è in corso di pubblicazione, permetterà l’accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale da parte degli agricoltori, allevatori e imprese agricole colpiti dalla siccità durante la primavera e l’estate scorsa, in moltissime zone del nostro Paese, tra le quali molte anche in Toscana e nelle provincie di Grosseto, Siena, Arezzo e Livorno“. Ad annunciarlo è l’onorevole grossetano Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Ancora una volta, il Ministro Francesco Lollobrigida, con il sottosegretario Patrizio La Pietra, assieme a tutto il nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni, si è mostrato attento e vicino al mondo agricolo e agroalimentare italiano”, conclude Fabrizio Rossi.