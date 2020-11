Fratelli d’Italia, Rossi: “Lusingato e emozionato per l’incarico di coordinatore regionale”

“Sono davvero molto emozionato e allo stesso tempo lusingato”.

Queste le prime parole a caldo di Fabrizio Rossi, appena saputo della nomina a coordinatore regionale di Fratelli d’Italia da parte di Giorgia Meloni.

“Ringrazio Giorgia – prosegue Fabrizio Rossi – per l’importante incarico che mi ha appena conferito, un incarico che mi vedrà impegnato da adesso non solo sul territorio maremmano, ma in tutto quello regionale. Sono abituato a lavorare sodo ed a non tirarmi mai indietro quando c’è bisogno, mettendoci in prima persona la faccia, con determinazione. Questo ho sempre fatto in politica e questo continuerò a fare anche nel mio nuovo ruolo regionale. Ringrazio il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, per il lavoro svolto in quest’ultimi mesi nel periodo di campagna elettorale in qualità di commissario regionale, e Francesco Torselli, che prima aveva guidato il partito a livello regionale sin dalla sua fondazione e che adesso siede in consiglio regionale”.

Fabrizio Rossi, avvocato grossetano di 45 anni, attualmente è assessore all’urbanistica e allo sport del Comune di Grosseto, ha fondato Fratelli d’Italia in provincia di Grosseto, portando il partito in Maremma a livelli di consenso mai toccati prima in Toscana. È stato per oltre un anno, dal luglio 2019 all’agosto 2020, anche commissario straordinario di Fratelli d’Italia per la provincia di Siena, incarico quest’ultimo che ha lasciato quando si è candidato alle regionali. Dopo essere stato eletto, tra l’altro, come candidato con più preferenze alle comunali grossetane del 2016, nell’ultima consultazione regionale dello scorso mese di settembre è stato il candidato di Fratelli d’Italia più votato della Toscana con oltre seimila preferenze e il secondo più votato di tutto il centrodestra.

“Complimenti ed in bocca al lupo a Fabrizio Rossi”: arrivano i complimenti anche dal deputato toscano e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“Siamo felici della fiducia che ci stanno dimostrando i cittadini – sottolinea Donzelli -, lavoreremo con ancor più dedizione per mantenere le aspettative e difendere gli interessi dei toscani. Fratelli d’Italia ha dimostrato di portare nelle istituzioni una classe dirigente responsabile e capace, con importanti conoscenze amministrative, imprenditoriali e di società civile. Per questo – conclude Giovanni Donzelli –, grazie anche alle esperienze politiche e di governo che ha maturato in questi anni, siamo certi che Fabrizio Rossi riuscirà a portare l’impegno e le capacità che ha sempre dimostrato a disposizione di Fratelli d’Italia, per condurre il nostro partito a nuovi successi“.